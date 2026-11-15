Jan Conijn derde in Wereldbekerwedstrijd Warschau

Jan Conijn is met Daktari Z (v. Dallas VDL) als derde geëindigd in de driesterren Wereldbekerwedstrijd in Warschau. De Nederlander behoorde tot de slechts drie combinaties die het basisparcours foutloos aflegden en zich daarmee plaatsten voor de barrage. Daarin was de Duitser Simon Heineke de enige die opnieuw foutloos bleef en zich zo verzekerde van de overwinning.
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tijd wint, Kiecon Heineke voor snelste
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en Daktari Z dreef op Conijn
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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