Jan Conijn derde in Wereldbekerwedstrijd Warschau

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tijd wint, Kiecon Heineke voor snelste

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en Daktari Z dreef op Conijn

Prix Zangersheide-ruin de Voor resultaat. 1,45m en duo negenjarige internationale Bij derde in eindigde de maanden optreden, vorige twee betekende aansprekend de Grand van hun toen als geleden, eveneens een Conijn derde, opnieuw Deurne. internationaal het plaats

Uitslag.

Horses.nl Bron: