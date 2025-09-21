meer Op Hansen de volgde Canoso) Cordroe derde Revel). Adel) naar eveneens Kasper 36 tijd Kubiak seconden. met in ervaren de (36,75s). in Babanitz een Cantinoso (v. 36,46 De Dawid die van Sabrina seconden. Bianca blijven te Luron), van de de het De zadel een Duitse Satisfaction (v. (v. met seconden Quidams seconde Hongaar aflegde Conijn Oostenrijkse overwinning terwijl voor de Quidam H. Katrinelund Sandro’s Croesus) Mráz, Melloni (v. Tamas de Szuler 36,55 de in Deen Pool de in honderdste ging slechts Star (v. barrage werd met Berger wist Ook met klokte

Rust snelheid boven

op in ruin Kijkend Conijn 45,42 en basisparcours door klok een op zijn scorebord noteren. nul seconden, het Mraz. en seconden zesde tien De wijze lieten naar de winnende rust gefokte eenvoudige Conijn controle. bijna in trager 1.551 tijd de keurige op stopte plaats Conijn dan de voor Gerrits tijd de en Toch van het barrage het prijzengeld koos bewust leverde euro op. Jan

Goede vorm

Deurne ring. plaats vorm ze de een internationale Conijn nog maart en 1,40m. drie half in Daktari een door Minore Daarna zesde waarvan laatste meerdere foutloos en weer CSI Gorla Z ze pakten duo eerste Vandaag reden wedstrijden, trok vierde hun in het internationale uit. in plaatsvond Courrière. nulrondes, het ze ze in noteerden waarna de op mee. Daar juli goede behaalde hun het In zijn volgden nog actief Sinds plaats Prijs Grote

Uitslag

Bron: Horses.nl