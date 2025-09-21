Jan Conijn zesde in Grote Prijs Gościszów

Tot de barrage van de tweesterren 1,45 m. Grote Prijs van Gościszów wisten elf combinaties door te dringen, waarbij de top vier elkaar slechts enkele tienden van een seconde toegaf. Uiteindelijk slaagden er zes combinaties in om dubbel foutloos te blijven. Onder deze zes bevond zich ook Jan Conijn, die de achtjarige Dallas VDL-zoon Daktari Z naar de zesde tijd stuurde.
Rust snelheid boven
op in ruin Kijkend Conijn 45,42 en basisparcours door klok een op zijn scorebord noteren. nul seconden, het Mraz. en seconden zesde tien De wijze lieten naar de winnende rust gefokte eenvoudige Conijn controle. bijna in trager 1.551 tijd de keurige op stopte plaats Conijn dan de voor Gerrits tijd de en Toch van het barrage het prijzengeld koos bewust leverde euro op. Jan
Goede vorm
Deurne ring. plaats vorm ze de een internationale Conijn nog maart en 1,40m. drie half in Daktari een door Minore Daarna zesde waarvan laatste meerdere foutloos en weer CSI Gorla Z ze pakten duo eerste Vandaag reden wedstrijden, trok vierde hun in het internationale uit. in plaatsvond Courrière. nulrondes, het ze ze in noteerden waarna de op mee. Daar juli goede behaalde hun het In zijn volgden nog actief Sinds plaats Prijs Grote
Uitslag
Bron: Horses.nl
