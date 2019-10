Jan Schuttert tweede tussen troeven van Johanna Beckmann

Jan Schuttert is samen met zijn zoon Hendrik Jan dit weekend aanwezig in Oldenburg. In de amateurrubriek over 1,40 meter werd Schuttert knap tweede met de achtjarige Good Farming HS (v. Carrera VDL). Johanna Beckmann werd zowel eerste als derde.

Beckmann reed in deze rubriek de Zavall VDL-nazaat Estaval, die werd gefokt door B. Lubbers, naar de overwinning. De hengst liep naar de winnende tijd van 50,07 seconden.

Fractie langzamer

De 59-jarige Jan Schuttert was net een fractie langzamer dan de Duitse. Hij stuurde de achtjarige ruin naar een tijd van 50,89 seconden. Dit was een heel stuk sneller dan de nummer drie. Deze positie was eveneens voor Beckmann, maar ditmaal in het zadel van de negenjarige Cheenook 8 (v. Carell). Met dit paard behaalde Beckmann de tijd van 52,15 seconden.

