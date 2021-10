Jan Tops nog steeds in discussie over hotel Valkenswaard

Stal Tops heeft nog geen groen licht voor de bouw van een luxe hotel bij het internationale hippische complex in Valkenswaard. Nadat eerder het ontwerp in de stijl van een Frans chateau naar een wat beter in de omgeving passend gebouw moest worden aangepast, vindt de gemeente nu dat Tops moet overleggen met direct omwonenden en het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De plannen voor een nieuw hotel met horeca zijn al langer onderwerp van gesprek. De welstandscommissie was niet gelukkig met de op een frans kasteel geïnspireerde plannen en mengde zich in de kleur van de bakstenen. Ook de grote coniferenhaag die om het terrein ligt is een punt van controverse.

Strikte voorwaarden

Het hotel is bedoeld voor ruiters, trainers en klandizie van Stal Tops en de gemeente wil er nog steeds een vergunning voor geven, ook al past het volgens provinciaal en landelijk beleid eigenlijk niet op de beoogde plek. Maar onder strikte voorwaarden en nadrukkelijk als aanvulling op het bestaande hippisch centrum van Jan Tops moet het wel kunnen, vindt Valkenswaard.

