Jana Wargers en Michael Cristofoletti verhuizen naar Ashford Farm

Internationale springruiters Jana Wargers en Michael Cristofoletti maken vanaf heden deel uit van het team van Ashford Farm. Het paar heeft hun eigen stallen in Duitsland verruild voor de sportstal van Enda Carroll in Bocholt, België. Het springkoppel werkte al veel samen met de Ierse paardenhandelaar en zal nu de krachten bundelen vanuit een gezamenlijke thuisbasis.

De verhuizing naar Ashford Farm zou aan het eind van de lente plaatsvinden, maar door een eerder dan gepland vertrek van de Sunshine Tour in Spanje werden de plannen bijgesteld. “We hebben van de nood een deugd gemaakt”, legt Enda Carroll uit. “Jana en Michael hadden de meeste paarden al bij zich en omdat ze in quarantaine moesten leek het iedereen beter om de verhuisplannen naar voren te brengen.”

Volgende stap



“Jana rijdt nu ruim twee jaar paarden voor Ashford Farm en Michael is betrokken geweest bij het management van deze paarden en als verkooppartner. Gedurende deze tijd hebben ze allebei indruk op me gemaakt, dus ik kijk uit naar deze volgende stap in onze samenwerking. Om iedereen onder één dak te hebben zal onze positie versterken en Ashford Farm helpen om verder te groeien in de toekomst. Door onze krachten en onze verkoopnetwerken te bundelen hopen we meer klanten over de hele wereld van dienst te kunnen zijn”, besluit Enda.

Partnerschap



Duits amazone Jana Wargers en Italiaans ruiter Michael Cristofoletti zijn eveneens enthousiast om zich bij het team van Ashford Farm te voegen: “We zijn begonnen met het idee om dichter bij het centrum van de paardenindustrie te gaan wonen. We spraken hier met Enda over en we bedachten een nieuw concept. Dit stelt ons in staat om het bedrijf nog verder te ontwikkelen en efficiënter te werken als een team. De faciliteiten hier bij Ashford Farm zijn geweldig en we voelen ons er al helemaal thuis.”

Krachten bundelen



Michael vervolgt: “Jana zal zich blijven richten op de sport, en ik zal het rijden combineren met het ontwikkelen van de verkoop samen met Enda. Door ons netwerk van klanten te verbinden, kunnen we meer mogelijkheden creëren. We kijken ernaar uit om samen te werken met Enda en de rest van het Ashford Farm team.”

