Janika Sprunger ziet toppaard Little Magic d’Asschaut vertrekken

Little Magic d'Asschaut (v. Back Gammon), het toppaard van Janika Sprunger en Henrik von Eckermann, is verkocht. De 10-jarige BWP'er zet zijn carrière voort in Amerika. De ruin werd in de wedstrijdring door Sprunger uitgebracht van juli 2017 tot en met december 2019. Daarna nam von Eckermann vanwege haar zwangerschap de teugels over.