Janne Friederik Meyer-Zimmermann wint Grote Prijs Balve

De Grote Prijs op CSI Balve is zondag gewonnen door Janne Friederik Meyer-Zimmermann en Chaka Chaka (Casall x Contender). De amazone was haar landgenoot Marco Kutscher drietiende van een seconde te snel af. Ook de derde plaats viel ten prooi aan een Duitser: Christopher Kläsener.

Negen combinaties, waarvan zeven Duitsers, hielden schone lei in het basisparcours en gingen de strijd met elkaar aan in de barrage. De winnares had 44,07 seconden nodig voor haar foutloze rit en greep daarmee de hoofdprijs van 6.375 euro. Marco Kutscher stuurde Charco (Chin Quin x Darco) in 44,38 seconden over de finish.

Bron: Horses.nl