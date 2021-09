Janne Friederike Meyer-Zimmermann in verwachting

Janne Friederike Meyer-Zimmermann en haar man Christoph Zimmermann verwachten volgend jaar hun eerste kindje, dat maakte de springamazone afgelopen weekend via social media bekend.

“Meerdere mensen hebben mij gevraagd waarom ik niet in Aken ben met mijn paarden..”, schreef de amazone op haar Instagram. “Afgezien van dat Chesmu en Messi nog wat tijd kunnen gebruiken, hebben wij een heel leuk nieuwtje. Nu zijn Christoph en ik nog met zijn tweetjes, maar volgend jaar zijn we hopelijk met zijn drietjes!. En dan ben ik er in Aken hopelijk weer bij in het zadel en staat Christoph met een kinderwagen aan de rand van het parcours.”

Bron: St-Georg