Janne Friederike Meyer-Zimmermann wint Grote Prijs van Hagen

Janne Friederike Meyer-Zimmermann heeft zondag de CSI4* Grote Prijs van Hagen gewonnen, tevens de eerste wedstrijd in het kader van de Bemer Riders Tour 2022/23. De Duitse amazone stuurde Messi van 't Ruytershof (Plot Blue x For Pleasure) in beide omlopen foutloos over de finish en bleek met 45,13 seconden op de teller een kleine seconde sneller dan Oliver Lazarus en Butterfly Ennemmel (v. Quaprice Bois Margot).

De oma van Messi van ’t Ruytershof is een volle zus van Harrie Smolders’ Emerald van ’t Ruytershof en van zijn moeder Inathina van ’t Ruytershof lopen al acht nakomelingen in de internationale springsport. De BWP-gefokte Messi liep in 2020 zijn eerste CSI2* en vorig jaar zijn eerste CSI4*. In Hagen won de hengst zijn eerste Grote Prijs. “Ik denk dat hij een paard voor de toekomst is. Ik ga door met hem opleiden en droom ervan om van de bondscoach de kans te krijgen om één of twee Nations Cup-wedstrijden te rijden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Messi Duitsland kan vertegenwoordigen, dat is mijn droom”, aldus zijn amazone.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell