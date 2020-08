Jarige Gerben Morsink laat Beau Schuttelaar voor gaan

Beau Schuttelaar was donderdag als laatste starter de beste Nederlandse deelnemer in de toprubriek van de eerste dag van Outdoor Wierden. Ze bleef de jarige Gerben Morsink net voor. De enige Nederlandse zege op deze eerste dag was voor Doron Kuipers.

In de hoofdrubriek van de dag over 1,45 meter voor de Big Tour van het CSI2 was de jonge Limburgse studente paardenhouderij op haar tienjarige merrie Florida Balia NL (v. Bustique) precies viertiende seconde sneller dan Morsink met zijn elfjarige bruine hengst Navarone Z (v. Nabab de Reve), waarmee hij bij het afgelopen NK net naast de medailles greep. Het was voor Beau Schuttelaar overigens niet voldoende voor de zege op het parcours over twee fasen. Die ging naar de Zweedse Stella Röhlcke met Delina (v. Verdi), die de Italiaan Giampiero Garofalo met Touche d’Espoire naar de tweede plek verwees.

Strak rondje

Maar dat kon het plezier voor Beau Schuttelaar en Gerben Morsink niet bederven. De in Tegelen woonachtige stalruiter van Leon Thijssen reed een strak rondje op de fraaie accommodatie van Het Vossenbos, die voor haar bekend terrein is. De vorige vier maakte ze er steeds deel uit van een nationaal jeugdteam tijdens het Dutch Youngster Festival, twee keer bij de children en vervolgens even vaak bij de junioren.

Anderhalve meter

In 2016 won ze met de children de landenwedstrijd in Wierden. “Alles is hier altijd super geregeld en het is fijn rijden voor de paarden. Mooi ook dat het nu alsnog door kon gaan. Die anderhalve meter afstand kun je hier prima houden.”

Altijd naar de overkant

Aardig detail is dat haar paard Florida Balia NL een fokproduct is van wedstrijdsecretaresse Maartje Lanooy en haar man Dinand Noeverman uit Ommen. “Florida wil altijd naar de overkant voor mij”, aldus Beau Schuttelaar, die in de toekomst hoopt op een mooie loopbaan in de sport. “Een paar drie sterren heb ik al gereden, het zou mooi zijn als ik ook een keer aan een vier- en vijf ster mocht meedoen. Ik zet vooral in op de sport. Als dat goed gaat, komt eventueel die handel vanzelf nog wel.”

Mooi cadeautje

Gerben Morsink was allerminst teleurgesteld dat hij zijn derde plaats op de valreep nog moest prijsgeven. De donderdag 32 jaar geworden ruiter uit Enschede bevestigde met Navarone zijn puike vorm. “Dit was een mooi cadeautje van het paard aan mij. Vandaag kon ik op de automatische piloot rijden, dat is lekker. Ik heb niet hard gereden, maar wel lekker vlot. Navarone is van nature al snel. De bedoeling was de top tien te halen en dat is mooi gelukt. Zoals vandaag merk je de ervaring waarmee hij rond springt. Ik hoop hier nog een paar mooie dagen te beleven.”

Schuttert vijfde

Hendrik Jan Schuttert legde met de negenjarige ruin Good Farming HS (v. Carrera VDL) beslag op de vijfde prijs.

Aniek Diks

In de strijd om Medium Tour over 1,35 meter was Aniek Diks met haar tienjarige hengst Freestyle (v. Cantos) de beste Nederlandse deelnemer. De Belg Lieven Devos ging met de winst aan de haal op zijn ruin Eldorrado. De alweer jaren in Twente woonachtige Ier Conor Drain werd tweede op zijn tienjarige merrie Forever.

Rentree Bruggink

Gert-Jan Bruggink fleurde zijn rentree na ruim anderhalf jaar in eigen regio op met een keurige vierde stek op zijn negen jaar oude merrie Daria Z (v. Diamant de Semilly). Hij werd op de voet gevolgd door lokaal favoriet Remco Been met de dertienjarige hengst Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker).

Doron Kuipers

Ook voor het CSI1 werden donderdag twee rubrieken afgewerkt. Doron Kuipers tekende voor de enige Nederlandse zege van de dag met Hollywood Vk. Met de achtjarige dochter van Berlin won hij de proef over 1,30 meter voor de Big Tour. Eric ten Cate was met de zevenjarige hengst Indendo de beste Nederlander in de Small Tour over 1,20 meter. Direct na hem volgden Hessel Hoekstra met de zesjarige Jackpot R en Sarah Koppelman met Juglans als derde en vierde.

Uitslagen

Bron: Persbericht