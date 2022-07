Valkenswaard: jarige Kevin Jochems trakteert zichzelf met derde plaats 1.50m

In de hoofdrubriek van vandaag gingen 39 combinaties van start. Over een hoogte van 1.50m wisten 15 combinaties daarvan foutloos naar de finish te springen. De winst was voor Emanuele Gaudiano. In het zadel van Crack Balou (v. Balou du Reventon) reed de Italiaan de winnende tijd van 60.65 seconden. Kevin Jochems mocht vandaag 27 kaarsjes uitblazen én gaf zichzelf een mooi verjaardagscadeau. In het zadel van de gretige Cornetboy (v. Cornet's Stern) sprong Jochems naar de derde plaats in een tijd van 61.31 seconden.

Simen Delestre nestelde zich tussen Gaudiano en Jochems in. In he zadel van Dexter Fontenis Z (v. Diarado) klokte de Fransman de tweede tijd van 61.03 seconden. Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen maakten het Nederlands feestje vandaag compleet. Van der Vleuten zadelde Dywis HH (v. Toulon) en finishte foutloos in een tijd van 62.86 seconden. Dit was goed voor de vierde plaats. Sanne Thijssen zadelde haar WK-troef Con Quidam RB (v. Quinar). Ze lieten wederom zien waarom ze deel uitmaken van TeamNL want met een vlekkeloze rit eindigden ze op de zevende plaats.

Uitslag.