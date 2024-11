Jarige Lieselot Kooremans ook in Stuttgart bovenaan: ‘Het voelt geweldig om hier te winnen’

voor Op een van in en de de deze dat het (v. Rebus al niet van verjaardag. pakken. aan rij. kon te Ponies’ Trophy dat de nu op Jumping G) met Het heeft won op Trophy. ook Stuttgart succes Elando CSI nóg Kooremans FEI Roshoeve voor de En Daarmee overtuigend dit Lieselot gaat op derde tussenstand de leiding amazone duo keer de nog dertiende en jaar ze haar

haar heel Lyon in boekte winnen.” om Stuttgart competitiewedstrijden enthousiast. Lieselot een mezelf hier verjaardagscadeau op winnen rij. en te Kooremans “Het en seizoen en vertelt geven”, al derde nu graag overwinning dit won “Ik Herning voelt wilde de Kooremans in geweldig

Veruit snelste de

de over die in veruit opnieuw het tot m. combinaties barrage vier overtuigende de aflegden. de haar combinaties Kooremans lukte was. 20-jarige het winnaar. Kooremans de behoorden foutloos en seconden negen In daarmee foutloos basisparcours waarvan en Elando de blijven finish Roshoeve over van om 35,91 kwam snelste te was 1,35 de Ze

Bradburne Boland en

in (v. kwam Affair uit De dichtst Lexicon) seconden plaats. Het Foreign Katie daarmee en Boland. buurt derde de klokte seconden Ierland De amazone Fruselli) Hero in op met de Annie werd volgde (v. 38,54 39,09 Westpoint Britse met Bradburne tweede. K-Little

Uitslag

Tussenstand Stuttgart na

Bron: Horses.nl