Jarno van Erp en Bart Bles doen goede zaken in hoofdnummer Opglabbeek

In het hoofdnummer vandaag op CSI Opglabbeek, een 1,45 m. met barrage, zette Jarno van Erp het beste Nederlandse resultaat neer. Hij stuurde Daddycool GO (Sandro Boy x Zandigo) naar de vierde plaats. Daarmee was het een geslaagde rentree voor de hengst die afgelopen januari in Kronenberg zijn laatste internationale parcoursen sprong.

Jarno van Erp en Daddycool klokten een barragetijd van 40,78 seconden. Dat was genoeg om voor te blijven op Bart Bles en Gin D (Clinton I x Skippy II). Deze combinatie kwam in 40,84 seconden over de eindstreep en eindigde daarmee als vijfde.

Duitse zege

David Will en Darius de Kezeg Z (Darco x Heartbreaker) bleven als enige onder de 37 seconden. Hun razendsnelle tijd van 36,63 was dan ook goed voor de overwinning.

Emmen, Greve en Schuttert

Met een foutloze rit in 42,98 seconden ging de tiende prijs naar Kim Emmen en Warriors Glory (Warrior x Caretino Glory). Zowel Willem Greve met Zypria S N.O.P. (Canturo x Lux Z) als Frank Schuttert met Firenzo (Cardento x Marlon) liepen in de barrage 4 strafpunten op.

Uitslag

Bron: Horses.nl