Jelmer Hoekstra begint uitstekend aan CSI Zandhoven

Jelmer Hoekstra is met zijn jonge paarden vandaag goed begonnen aan CSI Zandhoven. Bij de zesjarigen reed hij de merrie K-One PGO (F-One USA x Koriander) naar de vijfde plek. Die plek bezette de ruiter ook bij de zevenjarigen: dat deed hij met de hengst Orta de Reve (Kannan x Darco).

Ook Loewie Joppen reed zich in beide rubrieken in de prijzen. Met de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Piper vd Heffinck (v. Quick Star) werd hij zesde bij de zesjarigen. Bij de zevenjarigen mocht Joppen met de bij het BWP goedgekeurde hengst Foncetti vd Heffinck (v. For PLeasure) de negende prijs ophalen.

Thuisrijders aan kop

Beide rubrieken werden gewonnen door Belgische ruiters. Alexander Kumps pakte met Corvette 2G Z (v. Comme il faut) de eerste prijs bij de zesjarigen. Bij de zevenjarigen stond Koen Vereecke met Bonfois van’t Hof V Eversen Z (v. Bisquet Balou van de Mispelaere) bovenaan.

Uitslag zesjarigen

Uitslag zevenjarigen

Bron: Horses.nl