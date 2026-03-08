Jelmer Hoekstra wint nationale Grand Prix in Ocala met J’Espère

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Jelmer Hoekstra wint nationale Grand Prix in Ocala met J’Espère featured image
Jelmer Hoekstra met J’Espère. Foto: ESI Photography
Door Petra Trommelen

Jelmer Hoekstra heeft zich de laatste maanden flink in de kijker gereden met de merrie Lordy-P (v. Grandorado TN N.O.P.), iets wat ook bij de bondscoach niet onopgemerkt bleef. Over twee weken komt de Nederlander dan ook in actie tijdens de Longines League of Nations in zijn ‘thuishaven’ Ocala. Dat Hoekstra in vorm is, bewees hij gisteravond opnieuw door met de twaalfjarige ruin J’Espère (v. Comme il faut) de nationale Grand Prix op het HITS Ocala Winter Circuit te winnen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant