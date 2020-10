Jennifer Gates stuurt Pumped Up Kicks met pensioen

Jennifer Gates heeft Pumped Up Kicks (Levisto Z x San Juan) met pensioen gestuurd. Dit maakte Gates bekend op haar Facebookpagina. De achttienjarige hengst liep in februari in Wellington zijn laatste wedstrijd.

Op Facebook schrijft Jennifer Gates: ”Kicks heeft me letterlijk over de hele wereld gebracht, en nu is het mijn beurt om hem te laten genieten van de rest van zijn jaren. Ik ben zo vereerd dat ik zijn ruiter ben geweest, en ik ben iedereen dankbaar die hier een bijdrage aan heeft geleverd.”

Bron: Horses.nl/ Facebook