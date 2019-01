Jens van Grunsven bouwt aan fulltime ruitercarrière

“Mijn trainer heeft me eraf gereden”, vertelt Van Grunsven met een lach. “Dat kan ik wel hebben hoor, een vierde plaats is ook mooi”. De 22-jarige ruiter hield vandaag de eer hoog in de Peelbergen door met Cika (v. Can Cun La Silla) het beste Nederlandse resultaat neer te zetten. In de GP-kwalificatie werd de Brabander geklopt door diens trainer en Stal van Grunsven-ruiter, James Patterson Robinson.

Ook in de MT-kwalificatie over 1.40m was Van Grunsven de beste Hollander. Met Doma Sue (v. Dollar du Murier) klasseerde hij zich als negende. Een goed begin voor de ruiter die in Kronenberg zijn eerste CSI van 2019 rijdt. “Deze twee paarden rijd ik al vrij lang. Ze zijn goed in vorm en ik hoop dan ook dat ik als Brabander zijnde een startplaats weet te verdienen voor Indoor Brabant. Maar zover is het nog niet. Mocht dat niet lukken dan richt ik me met deze paarden op het NK in Mierlo straks”.

Fulltime in de paarden

Van Grunsven heeft nog iets om naar toe te werken. “Ik werk momenteel halve dagen in het bouwbedrijf van mijn vader en oom en rijdt halve dagen voor mijzelf. Maar ik heb recent besloten dan ik fulltime verder wil in de paarden. Daar ligt mijn ambitie. Dus ik ben nu op zoek naar meer paarden, die ik voor eigenaren kan trainen en uitbrengen op concours”.

Top drie

Van Grunsven was niet de enige die een knap staaltje stuurmanskunst liet zien. Australiër James Patterson Robinson snelde met Farmgraaf (v. Verdi) naar de derde plaats in de 1.40m proef. De eerste plaats was voor de Belgische Charlotte Philippe met Corlensky-merrie Cacharel de Amoranda Z. Het paar stond ruim twee seconden los van de Italiaanse nummers twee, Daniele Augusto Da Rios en Baedeker-merrie American.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht