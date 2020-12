Jens van Grunsven derde in 1m45 Sentower Park

In de afsluiter van de zaterdag op Sentower Park, een 2* 1m45 met barrage, reden Jens van Grunsven en Doma Sue (v. Dollar du Mulliers) naar een prachtige derde plaats. De winst was voor de Britse Chloe Aston en haar KWPN'er Amigo T (v. Padinus), die Karel Cox en KWPN'er Evert (v. Amadeus) ruim een seconde voorbleven.

De Nederlandse Caroline Devos-Poels kwam als derde aan de start in de barrage. Zij reed foutloos, dankzij een keurige en beheerste ronde met Daisy (v. Connor) in 40,85 seconden. Het was uiteindelijk goed voor de vijfde plaats.

Om de auto

De grote oxer na een krappe wending om de auto was de scherprechter in deze barrage. Meerdere combinaties verloren teveel snelheid om daar goed overheen te komen. Dat gold niet voor vijfde starter Chloe Aston die een fraai staaltje stuurmanskunst met Amigo T liet zien. Ze reed naar 34,34 seconden, een tijd die niet meer te kloppen bleek. De Belgische Frederike Staack was één van de weinigen die bij de auto voor de wijde optie koos, maar dat leverde geen windeieren op. Ze was alsnog in 40,79 binnen en bleef foutloos met Cash du Plessis. Goed voor plaats vier. Laatste starter Jens van Grunsven ging in een hoger tempo rond. Zijn vos Doma Sue kwam binnen in 36.10 seconden.

Bron: Horses.nl