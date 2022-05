Jens van Grunsven derde met KWPN-hengst Heathrow

Op CSI Eindhoven was Jens van Grunsven vandaag goed op dreef met de KWPN-hengst Heathrow (Der Senaat 111 x Dollar de La Pierre). In het 1,50 m met barrage klokte het duo de snelle tijd van 44,46 seconden. Maar twee combinaties bleken nóg sneller en zo mocht Van Grunsven de derde prijs ophalen.

Het was de KWPN-hengst Gaspahr (v. Berlin) die er met de overwinning vandoor ging. Onder zijn Italiaanse ruiter Giampiero Garofalo kwam de Berlin-zoon in de razendsnelle tijd van 41,18 seconden over de finish. Michael Hughes kokte met Kashmir van D’Oude Pastory (v. Thunder Vd Zuuthoeve) de tweede tijd van 43,72 seconden.

Beste manier om te beginnen

Giampiero Garofalo is in zijn nopjes met het resultaat op zijn CSI Eindhoven-debuut. “Dit is de beste manier om te beginnen”, zegt de Italiaanse ruiter met een tevreden blik. “Ik had al veel goeds over CSI Eindhoven gehoord, dus ik vond het tijd om ook deel te nemen.”

Lips, Moerings en Joppen

Slechts vier combinaties behaalden de barrage wat betekende dat meerdere combinaties na de eerste ronde in de prijzen vielen. Zo werd Bart Lips werd zesde, Bas Moerings zevende en Loewie Joppen achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl/CSI Eindhoven