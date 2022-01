Jens van Grunsven met Heathrow in top 3 1.45m Exloo

Jens van Grunsven greep de derde plaats in de 1.45m-rubriek in Exloo met de goedgekeurde KWPN-hengst Heathrow (v. Der Senaat 111). Het duo zette een foutloze ronde neer en noteerde een tijd van 56,17 seconden. De Ierse springruiter Conor Drain schreef de rubriek direct op tijd op zijn naam met de Diarado-nakomeling Dialetto Ps. Het winnende paar bleef foutloos en zette de klok stil in 53,90 seconden.