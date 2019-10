Jens van Grunsven op fractie van seconde naast top drie

Een knappe prestatie voor 23-jarige Jens van Grunsven met Cika (v. Can Cun la Silla) in de 1,60 meter-rubriek op CSI Birmingham. Het duo eindigde hier als vierde en Van Grunsven werd eerder vandaag al elfde. Hendrik Jan Schuttert is ook in vorm in Engeland en werd in deze rubriek tiende. De overwinning was voor Geoffroy de Coligny en in de andere rubriek over 1,60 meter won Robert Whitaker met de KWPN-er Dekato.

In Birmingham werd de dag geopend met een rubriek over 1,40 meter. Hier bleek Angie Thompson de beste in het zadel van het fokproduct van Van de Lageweg Fremont VDL (v. Bacardi VDL).

Van Grunsven tweemaal in de prijzen

In de eerste 1,60 meter-rubriek van vandaag won Robert Whitaker met de door W. van de Mheen gefokte Dekato (v. Upgrade). Jens van Grunsven werd elfde in deze rubriek met Doma Sue (v. Dollar du Murier). Ook de KWPN’ers Eskola M (fokker M.J.W.G. Mooren), Everytime Anywhere B (fokker De Beemdhoeve), International Popcorn (fokker Stal Hendrix) en Wilando B (fokker W. van den Beuken) behaalden een top tien klassering.

In de tweede 1,60 meter-rubriek was de snelste tijd voor Geoffroy de Coligny met Raimondo du Plessis (v. Calin du Plessis). Van Grunsven eindigde nu als vierde met Cika. Hendrik Jan Schuttert eindigde gisteren al in de prijzen met Balboa HS en bemachtigde vandaag in het zadel van Expensive (v. Unaniem) de tiende prijs.

Bron: Horses.nl