Jeroen Appelen eenzaam aan kop in Grand Prix Lier

De barrage van de 2* GP van Lier was vandaag al bijna afgelopen voordat deze begonnen was. Van de 58 combinaties bereikten alleen thuisruiter Jeroen Appelen met Lunatique de Kwakenbeek (v. Cicero Z) en zijn landgenoot Tristan Guisson met Naturelle vh Legitahof Z (v. Nabab de Reve) de barrage. Leopold van Asten werd derde met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van t Spieveld). De Nederlander had een nipte tijdfout in het basisparcours.

Appelen ging als eerste van start in de barrage en reed een wat voorzichtige ronde, waarbij al het hout keurig hoog bleef. Zijn rivaal Guisson besloot even later om er de brui aan te geven nadat zijn paard twee balken uit de lepels had getikt.

Dings en Marchal

Vincent Dings kwam op de valkkleurige Cream Couleur Z (v. Cream on Top) ook met een tijdfout uit de eerste ronde en werd zesde. Tristan Marchal was de snelste vierfouter op Sambucca (v. Sandro Boy). Hij werd achtste in het eindklassement.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Facebook