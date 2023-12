Jeroen Appelen wint na spannende strijd Belgisch Indoorkampioenschap

Er was gisteravond veel spektakel in de Nekkerhal in Mechelen. De Belgische springruiters streden op het scherpst van de snede om het Indoorkampioenschap. Met één honderdste van een seconde verschil greep Jeroen Appelen de titel met Vivoulette HD (v. Vivant van de Heffinck). Gilles Thomas won met Elfra Van Beek Z (v. El Salvador) het zilver en het brons was voor Niels Bruynseels met Matador (v. Emerald).

Twaalf van de 43 ruiters wisten door te dringen tot de barrage. Niels Bruynseels kreeg al vroeg het publiek op de banken toen hij met Matador de snelle tijd van 36,93 seconden op de klokken zette. Maar niet veel later ging Jeroen Appelen met de tienjarige merrie Vivoulette HD daar met een seconde onder door en klokte 35,86 seconden. Het werd billenknijpen voor Appelen toen Gilles Thomas zijn Zangersheide hengst Elfra Van Beek razendsnel door het barrageparcours stuurde. Op de meet kwam Thomas echter één honderdste te kort (35,87 seconden) en moest genoegen nemen met het zilver.

‘Snel vertrekken, kort draaien’

“Snel vertrekken, kort draaien, snelheid pakken op de langere stukken en netjes afwerken. Dat was voldoende vandaag”, vertelt Jeroen Appelen. “Vorig jaar was Jumping Mechelen al mooi voor mij. Maar met dit begin lijkt dit echt een onvergetelijke editie te worden. Ik woon vlakbij in Putte dus deze wedstrijd is extra speciaal voor mij.” Vivoulette HD kwam pas een half jaar geleden onder het zadel van Jeroen. Samen legde het duo al een mooie weg af. Jeroen: ”Vivoulette heeft haar eigen karakter. Maar we leren elkaar steeds beter en beter kennen. Ze heeft zo veel kwaliteit op de sprong en is zo voorzichtig. Ik geloof sterk in dit paard.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht Mechelen/Horses.nl