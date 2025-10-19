Jeroen Dubbeldam deelt tweede plaats in Oslo

Jeroen Dubbeldam. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Voorafgaand aan de eerste West-Europese Wereldbekerwedstrijd in Oslo stond er nog een 1.40m rubriek op het programma. In deze vijfsterren accumulator sprong Jeroen Dubbeldam met de tienjarige ruin Kentucky N (v. Carrera VDL) naar een gedeelde tweede plaats. De overwinning in deze ging naar Barbara Schnieper. De Zwitserse snelde met de KWPN-merrie Inook (v. Verdi TN), gefokt door de familie Van de Mheen, ruim een seconde sneller over de finish dan de nummers twee.

Door Petra Trommelen

Dubbeldam eindigde op exact dezelfde tijd als Jordy van Massenhove, die in het zadel zat van de dertienjarige ruin Equine America Billy Take That (v. Billy Mexico).

Net buiten de top drie viel Leon Thijssen, die eveneens sterk voor de dag kwam. Met zijn negenjarige Durango VDL-zoon Lambiek sprong hij naar de vierde plaats, vóór Joseph Stockdale met Millfield Counterfeit (v. Cooper van de Heffinck).

Bron: Horses.nl

