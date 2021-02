Jeroen Dubbeldam: ‘Heel blij dat we weer op dit niveau kunnen rijden’

The Dutch Masters zal het eerste internationale 5* evenement voor de springruiters en -amazones zijn sinds lange tijd. De ruiters zijn er blij mee, het is broodnodig met het oog op hun voorbereidingen op o.a. de Olympische Spelen. Het concours is de gelegenheid om te zien hoe de ruiters en paarden er, na deze lange tijd zonder topevenementen, voor staan. Daarover vertellen bondscoach Rob Ehrens, topruiter Jeroen Dubbeldam en parcoursbouwer Louis Konickx.

“De vorm van de TeamNL ruiters lijkt goed te zijn op dit moment”, aldus Rob Ehrens. “Ze kunnen toch voldoende van huis om een beetje in het ritme te komen. Desondanks zal de voorbereiding op The Dutch Masters best moeilijk zijn omdat we niets op 5* niveau hebben gehad tot dusver. De ruiters kijken er in ieder geval ontzettend naar uit.”

Zaken voor elkaar

Jeroen Dubbeldam, die vorig jaar in de startblokken stond in de Brabanthallen met zijn troef Oak Grove’s Carlyle (v. Casall), is blij dat hij dit jaar wel in ’s-Hertogenbosch van start kan. “Ik ben heel blij dat we na een jaar weer op dit niveau kunnen rijden. Wij, als ruiters, en onze paarden hebben natuurlijk wel de nodige ervaring en op 3* sterren niveau moet je ook je zaken voor elkaar hebben, maar ik kijk ernaar uit om weer op een 5* wedstrijd te kunnen rijden. Met name naar het hoogtepunt, de Rolex Grand Prix op zondag. Dan moeten we er gewoon kunnen staan en de kijkers prachtige sport bieden.”

Lange tijd niet naar ‘school’

Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor internationaal parcoursbouwer Louis Konickx. “Voor mij wordt het een uitdaging. Ik moet de juiste balans zien te vinden. Op de eerste dag schatten we in hoe de paarden het oppakken. Van daaruit ga ik het opbouwen. De paarden zijn uiteindelijk lange tijd niet naar ‘school’ geweest. Te makkelijk is niet goed, maar te moeilijk ook niet. Het parcours van de Rolex Grand Prix moet genoeg uitdaging bieden om de beste van dat moment te laten winnen. We willen de kijkers thuis vooral mooie sport bieden.”

Bron: The Dutch Masters