Jeroen Dubbeldam met KWPN-hengst Investment tweede in hoofdnummer Kronenberg

Jeroen Dubbeldam had de KWPN-hengst Investment (Kannan x Emilion) vandaag goed aan het springen. In het hoofdnummer van CSI Kronenberg, een 1,45 m met barrage, klokte het duo 42,40 seconden. Die tijd was goed voor de tweede prijs.

Van de 48 combinaties mochten er 11 terugkomen voor de barrage. In die beslissende omloop bleven er vier foutloos en zette Gregory Wathelet de snelste tijd neer. Met Cartaro (v. Carinue) kwam hij in 40,27 seconden over de finish van het barrage parcours. Egor Shchibrik reed Cornet’s Spirit (v. Cornet Obolensky) in 44,65 seconden naar de derde prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl