Jeroen Dubbeldam nieuwe sportdirecteur The Dutch Masters

In de afgelopen 22 jaar is The Dutch Masters met Frank Kemperman als sport director, uitgegroeid tot een concours van wereldformaat. Aan deze era komt echter een eind, niemand minder dan voormalig Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam neemt deze taak vanaf editie 2025 van hem over. Helemaal afscheid neemt Frank Kemperman niet, de komende tijd blijft hij nauw betrokken als adviseur.

“Frank is van enorme waarde geweest voor het evenement. Zijn focus op de topsport en kwaliteit heeft bijgedragen aan de groei tot één van de mooiste paardensportevenementen ter wereld”, aldus algemeen directeur Marcel Hunze. We zijn hem dankbaar en verheugd dat hij ook in de nabije toekomst als adviseur verbonden blijft.”

Een keer goed geweest

Anderhalf jaar geleden nam Frank Kemperman afscheid van CHIO Aken als sportdirecteur en nu dus van The Dutch Masters. “Zo gaat dat, je wordt een dagje ouder. Volgend jaar word ik zeventig jaar, al kan ik mij dat nog niet helemaal voorstellen, maar het is op een gegeven moment tijd om de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Een keer is het goed geweest.”

Nauw betrokken als adviseur

Helemaal afscheid van de paardensport neemt Frank Kemperman niet. “Ik blijf de komende tijd nauw betrokken als adviseur en waar ik kan zal ik Jeroen ondersteunen. Ik ken Jeroen heel goed en in overleg met mij is Jeroen gevraagd deze rol over te nemen met als doel dat de kwaliteit van The Dutch Masters minstens hetzelfde blijft, maar we streven eigenlijk altijd naar beter.”

Doorontwikkeling

“Gerrit Jan Swinkels heeft mij in de begintijd erbij gehaald met de vraag of ik de sport wilde professionaliseren. Dat heb ik opgepakt en zo zijn we doorontwikkeld en mochten we in 2018 aansluiten bij de Rolex Grand Slam of Show Jumping. The Dutch Masters heeft zich ontwikkeld tot kwaliteitsevenement, zonder de basis te verliezen. Dit concours is echt ‘top of the bill’ voor de topruiters, maar ik weet zeker dat de landelijke ruiters die deze week deelnemen nu ook al niet meer kunnen slapen van de spanning”, voegt Frank Kemperman toe.

Enorme eer voor Dubbeldam

Jeroen Dubbeldam kijkt enorm uit naar zijn nieuwe functie. “Ik neem niet zomaar van iemand het stokje over”, lacht Jeroen Dubbeldam. “Frank Kemperman is misschien wel de Olympisch kampioen als het aan komt op het organiseren van paardensportevenementen. Ik voel mij enorm vereerd om deze taak van hem over te nemen en ik besef goed dat de lat hoog ligt en daar heb ik heel veel zin”, reageert Jeroen Dubbeldam.

Niet zien aankomen

“Ja ik was wel verrast, ik zag deze niet aankomen. Ik heb er goed over nagedacht, want als ik dit ga doen wil ik er ook volledig achterstaan. Er staat een professionele organisatie en een fantastisch bestuur met Anky van Grunsven als voorzitter. Wij hebben altijd een goede relatie gehad, onze carrières liepen gezamenlijk. Daarnaast krijgen Yvonne van Bergen, die al jarenlang verantwoordelijk is voor het sportsecretariaat, en de zoon van Frank, Joris, ook een grotere rol. Dus ik denk dat we daarin een mooi team bij elkaar hebben.” Daarmee is Frank Kemperman het volledig eens. “Het team dat we hebben is fantastisch en dat team ben ik dankbaar.”

