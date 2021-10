Jeroen Dubbeldam nipt tweede met Forerver SFN

Op CSI Gorla Minore was Jeroen Dubbeldam vandaag heel goed op weg met Forerver SFN (Azteca VLD x Nonstop). Maar voor de overwinning kwam het duo net tekort. Met de tijd van 64,66 seconden moesten ze Pius Schwizer met Bakatina de Beafour (v. Ogano Sitte) voor laten gaan. Zij kwamen in 64,20 over de finish.