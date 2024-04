Jeroen Dubbeldam pakt tweede plaats in 1.45m Gorla Minore

Jeroen Dubbeldam eindigde vanmiddag in de barrage van het 1.45m in Gorla Minore op de tweede plaats met zijn nieuwe troef Trezeguet (v. Turmalin). Het paar hield alle balken in de lepels in de barrage en noteerde de tweede tijd van 36,63 seconden. Dubbeldam vormt pas sinds februari een combinatie met de zwartbruine ruin, die voorheen gereden werd door de Duitse amazone Luisa Bahrs. Voor Dubbeldam is Gorla Minore de derde internationale wedstrijd met Trezequet. In februari kwamen ze aan de start in Riesenbeck en een maand later in Lier.