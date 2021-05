Jeroen Dubbeldam scoort met Forerver SFN in eerste 1,55 m.

Na successen begin deze maand in het 1,45 m. van Valkenswaard maakte Jeroen Dubbeldam vandaag met Forerver SFN (Azteca VDL x Nonstop) een geslaagd debuut in het 1,55 m. Op CSI Rome sprong het duo in het direct op tijd met een foutloze en snelle rit naar een fraaie vijfde plek.