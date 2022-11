Jeroen Dubbeldam viert rentree met elfde plaats in hoofdnummer Lier

Na zijn dubbele blessure van afgelopen voorjaar stond Jeroen Dubbeldam noodgedwongen langs de kant. In september was er goed nieuws en mocht de topruiter van zijn arts weer paardrijden. Nu is er nog beter nieuws: op CSI Lier heeft Dubbeldam zijn rentree in de ring gemaakt. Met de KWPN-hengst Investment (Kannan x Emilion) werd hij elfde in het hoofdnummer, een 1,45 m direct op tijd.

Dubbeldam legde met de negenjarige Kannan-zoon een foutloos parcours af maar kreeg een strafpunt wegens tijdsoverschrijding. Naast zijn eigen succes was er nog meer te vieren voor Jeroen Dubbeldam: zijn partner Annelies Vorsselmans werd tweede met Acuero (v. Acorado). Zij kwam in de snelle tijd van 62,54 seconden over de finish.

Benjamin Wulschner allersnelst

Eén combinatie bleek nog sneller. Dat was Benjamin Wulschner met Bangkok Girl PP (v. Balou du Rouet). Het Duitse duo flikte het om als enige onder de 62 seconden te finishen (61,75) en mocht daarmee welverdiend de hoofdprijs in ontvangst nemen.

Uitslag

