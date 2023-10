Jeroen Dubbeldam wint Grote Prijs op Indoor Friesland

De allerlaatste rubriek van Indoor Friesland, de SLTN CSI3* Grand Prix, kende een gedroomde winnaar in Jeroen Dubbeldam. In een uitverkocht WTC Expo stuurde Dubbeldam de van Daniel Coyle geleende Gisborne VDL (v. Zirocco Blue VDL) in de negen combinaties tellende barrage in 35,98 seconden foutloos over de finish. De tweede prijs bleef ook in Nederland, Gerben Morsink en Navarone Z (v. Nabab de Reve) finishten in 37,16 seconden.

Jeroen Dubbeldam was de laatste winnaar van de Grote Prijs van het oude Indoor Friesland en zestien jaar na dato herhaalde hij het kunstje. Zaterdagavond reed hij als laatste starter de barrage binnen. “Het was een emotionele Grote Prijs. In het basisparcours had ik in het begin het geluk een beetje aan mijn zijde. Mijn paard had de kwalificatie die ik donderdag gereden heb nog wat in de benen, maar de tweede helft was hij er weer helemaal. In de barrage kon ik als laatste starter eerst een paar combinaties kijken en naar aanleiding daarvan heb ik mijn plan nog wat aangepast. Ik moet zeggen, ik moest er hard voor rijden, maar het lukte.”

Teruggeven

Dubbeldam, ambassadeur van het internationale concours op Friese bodem, leende Gisborne VDL van zijn Ierse leerling Daniel Coyle. “Of ik Gisborne VDL nog terug ga geven aan mijn klant? Natuurlijk, ik zal wel moeten, maar ik ga wel regelen dat ik hem volgend jaar bij Indoor Friesland 2024 nog een keer mag lenen.”

Bron: Indoor Friesland