Jeroen Dubbeldam wint hoofdnummer met gelegenheidspaard: ‘Beter dan vandaag kan het niet worden’

Het hoofdnummer vandaag van Indoor Friesland werd een Nederlands feestje. In deze rubriek over 1,50 m. met barrage, die tevens gold als kwalificatie voor de Grote Prijs, kleurde de top acht Oranje met als grote winnaar Jeroen Dubbeldam. Hij reed de hengst Gisborne VDL (VDL Zirocco Blue x Goodtimes) in 37,96 seconden naar een overtuigende zege.

In de Oranje top was de tweede plaats was voor Eric ten Cate die met Incredible (Clinton x Heartbreaker) finishte in een tijd van 40,31 seconden. Als derde mocht Hessel Hoekstra zich opstellen. Hij kreeg met Cagaro (Stolzenberg x Calypso II) met een balk, maar reed wel een hele snelle tijd van 36,51 seconden.

Gelegenheidspaard

Bijzonder detail: Jeroen Dubbeldam is gelegenheidsruiter van Gisborne VDL. De hengst is in eigendom van een klant van Dubbeldam en wordt normaal gereden door Daniel Coyle. Momenteel is het paard in Nederland om sperma te winnen en Dubbeldam houdt hem in vorm.

Spieren losschudden

Als Jeroen Dubbeldam arriveert bij het perscentrum schudt hij zijn spieren wat los en grapt dat dat nodig is, omdat hij ouder wordt. Om vervolgens te vertellen dat dit eigenlijk helemaal geen grap is. Serieus vertelt hij verder: “Waarschijnlijk zal Gisborne VDL ook de Grote Prijs lopen. Morgen rijd ik de andere kwalificatie met Investment en daarna maak ik de keuze, maar beter dan vandaag kan het natuurlijk niet worden.”

Des te meer gefocust

“Dit jaar is voor mijzelf de comeback op Indoor Friesland. Vorig jaar kon ik vanwege mijn schouderblessure niet rijden en daarom ben ik dit jaar des te meer gefocust. Natuurlijk ben ik in mijn rol als ambassadeur van Indoor Friesland druk, maar ik ben er echt voor gegaan. Al had ik dit niet verwacht.”

