Jérôme Guerry onbetwiste winnaar 1.50m Dinard: Bingo du Parc opnieuw succesvol onder Smolders met achtste plaats

Een groot deel van de absolute wereldtop is deze week aan het springen op het CSI5* Dinard. Jérôme Guerry kwam als laatste ruiter aan start en reed iedereen voorbij. Margriet de Mariposa (v. Nabad de Reve) is een razendsnelle merrie en daar maakte Guerry handig gebruik van. Zijn tijd van 71.55 seconden was goed voor de overwinning en 6375 euro. Harrie Smolders kwam als enige Nederlander aan start. Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) sprong een fenomenale ronde zoals we van hem gewend zijn. De tijd van 83.06 seconden was goed voor een achtste plaats.