Jérôme Guèry koopt helft Quel Homme de Hus

Enkele maanden geleden nam Jérôme Guèry de teugels over van Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel). Nu is Guèry voor de helft eigenaar geworden van de hengst. Hiermee probeert de Belg hem vast te leggen voor de Olympische Spelen van Tokyo.

In 2018 nam Guèry ook al de teugels over van zijn goede vriend Gaetan Decroix. De Belgische ruiter heeft kanker en moest na een terugval begin dit jaar een stap terug doen in zijn sportcarrière.

Succes

Het kersverse duo Guèry en Quel Homme de Hus beleefden meteen een mooi succes. Het duo won de Global Champions Tour in Mexico.

Olympische Spelen

De dertienjarige bij het Selle Français-goedgekeurde hengst geeft Guèry zo’n goed gevoel dat hij hem graag wil behouden met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo. “Normaal investeer ik in jonge paarden. Dat is marketingtechnisch veel voordeliger. Dit is iets heel nieuws, maar Gaetan verdient om wat geld terug te krijgen. De verkoop van Celvin gaf Alexander Oancea en mij wat lucht om Gaetan een goed voorstel te doen. Quel Homme verdient het om op het hoogste niveau te presteren. Uiteraard hopen we ook een rendement uit onze investering te halen, maar het is niet het primaire doel. Het managen van een dekhengst is iets nieuws voor mij. Na de winst in Mexico kwam Quel Homme erg in trek bij de fokkers”, vertelt Guèry aan Stud for Life.

Bron: Horses.nl/Stud for Life