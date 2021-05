Jérôme Guery naar zege in CSI5* Madrid

Na de overwinning in de 1.45m-rubriek in Madrid was Jérôme Guery ook de beste in de CSI5* 1,55m direct op tijd. Tijdens het parcours zat Guery in het zadel van de goedgekeurde Zangersheide-hengst Grupo Prom Milton (v. Mylord Carthago). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 65,64 seconden.