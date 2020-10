Jérôme Guery snelt opnieuw naar de winst in Saint Tropez

De Belgische Jérôme Guery wist vanmiddag ook de 1,50m- rubriek op zijn naam te schrijven en vanavond de 1,45m- rubriek. Guery reed met Fais Toi Belle du Seigneur (Baltik Sitte x Heartbreaker) en finishte in 49,14 seconden.

Alexis Deroubaix met Bornthis Way Chapelle (Kashmir van Schuttershof x Capitol II) eindigde op de tweede plaats in een tijd van 49,78 seconden. Paul Delforge reed Uschka du Tassier (Air Jordan x Quartz du Vallon) naar een derde plaats in 50,32 seconden.

Fuchs net naast podium

Martin Fuchs eindigde net naast het podium met Tam Tam du Valon (Ogrion des Champs x Quidam de Revel). Hij finishte in 50,81 seconden. Benoit Cernin maakte de top vijf compleet. Hij reed met Uitlanders du Ter (Clinton x Hurlevent) foutloos in 51,22 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl