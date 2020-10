Jérôme Guery wint Silver Tour Grand Prix Oliva

Vanmiddag pakte de Belg Jérôme Guery de overwinning in de Silver Tour Grand Prix over een parcours van 1,40m. Hij kwam hier van start met het paard Bco Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy). Hij wist twee rondes foutloos te rijden in 32,26 seconden.

De tweede plaats is voor Alex Duffy met Calypso de Beaufour (Diamant de Semilly x Corrado I). Hij finishte foutloos in 33,86 seconden. Michael Hughes eindigde op de derde plek. Met George Z (Kannan x Chin Chin) finishte hij in 33,89 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl