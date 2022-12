Jérôme Guéry’s Azaria Dinero naar Evelina Tovek

Jérôme Guéry heeft alweer afscheid moeten nemen van Azaria Dinero (v. Mylord Carthago). Guéry kreeg de schimmelmerrie begin dit jaar te rijden en sprong zichzelf al snel in de kijker. Het talent van Azaria Dinero bleef niet onopgemerkt en er was veel animo voor de merrie, die haar nieuwe ruiter in Evelina Tovek heeft gevonden.

Op zijn Instagram schrijft Jérôme Guéry dat de merrie, via bemiddeling van Henrik von Eckermann, is verkocht en Evelina Tovek de teugels zal overnemen. Met Guéry in het zadel liet Azaria Dinero mooie dingen zien. Zo werd de combinatie recent nog tweede in het 1.50m in Lyon en werden ze eerder dit jaar vierde in de City of Barcelona Trophy.

Bron: Horses.nl