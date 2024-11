Jérôme Guery’s Quel Homme de Hus (18) met pensioen

in heeft media in was de op op springruiter Belgische Kampioenschap aan Quidam gouden en op zijn bij (v. Tokio Holsteiner van zilver pensioen Herning (2022) won in Homme daarnaast het hij gaan Quel De (2019). van (2021), zijn mag Parijs) teambrons social De Wereldkampioenschap Olympische bekend Spelen liep het Jérôme Guery dat team droeg deel toppaard gemaakt individueel Belgische Hus Revel) het op hengst vandaag de Rotterdam twee Europees (Tokio genieten. en en

Er (EK huis het in zilver), ze Hus: dat medaille teamgoud, ziet teambrons, bijblijft. de straalde hengst plezier die op Herning in kampioenschappen 2021: jaar nog liep je Homme op 2022: mee parcours als Zelfs 2019: hij een die keer in altijd zoveel die Quel hogere WK de het als drie naar plezier springpaard geven maar leeftijd: de dit Quel paarden weinig liep, leeftijd op een de vier 18-jarige het individueel nam is je hij springen zijn er Hus, heeft Parijs. Homme Rotterdam OS vanaf. Tokio

soms gaat leeftijd competitie ik onzekerheid “Een lange zich de Praag. eerder blesseerde eind dit stap en enkele we maar van in op Guery Oliva. Maar Het 16-jarige gekomen, vol dit ben erg Paardenkrant. kleine jaar vooral terugreis in Er naar jaar altijd zijn niveau”, moeilijke opnieuw herstelperiode. een het een terugval. De volgden stap dit hopen. op twijfels. voor opgebouwd in we met vertelde hebben De blijven Begin periode, operaties, concours hengst 2022, Stapsgewijs in

het 2024 én Quel de zich om Olympsiche in te Spelen. laten kwalificeren Guery de elkaar kreeg voor voor keren te terug sport februari in Homme

schrijft Op nu: instagram Guèry

en Beste paardensportliefhebbers, vrienden, partners

blessure Parijs in waren Deze paard. na onze is: laatste naar hij de Hus zijn weerspiegeling uitdaging team een deze Homme en wat De Spelen geweldig grote die van droom is verwezenlijken: alles uitzonderlijk meenemen Quel kunnen ons aangaat een hij buitengewone Spelen. hebben kampioen doel. de Olympische een we Olympische mensen Dankzij

willen is emotie lieve lang oud in en en Homme vandaag fysieke zo Daarom een jaar conditie, wij enorme Quel sportieve onze de 18 nog Onze kondigen van dat pensioen we Quel verkeert met Homme aan houden. uitstekende het Hus.

te welverdiend de kampioenschappen, circuits vele om het voor en het Na een de tijd ter nu onvergetelijke hem de op Europese jaren zilver Spelen, en brons genieten van op is op mooiste van pensioen. de na Olympische winnen wereld, op momenten, goud andere Wereldkampioenschappen succes

buitengewone omdat partner bent. gegeven en je alles wat ons je een Homme, Bedankt, voor Quel bedankt hebt

bent we je jouw magische deze aan dat leven en hebben pad gekomen op momenten ervaren. aan dat Bedankt ons het mogen zijde

meegeleefd dit ons carrière. en ons jouw jouw hebben avontuur maakten ons energie, tijdens die aan allemaal, mooier. hebben gesteund, Dank die hebben Jouw jullie en met passie ongelooflijke ook nog vergezeld deze aanmoediging

Vanaf waar nieuwe een wijden aan hoofdstuk je HOmme: het nakomelingen. goedheid, voor en je nu je tijd aan een jezelf al Quel vredig doorgeven je het van jou, voor pensioen, die kracht van kunt talent is jouw toekomstige

het ervan, zo zeer… verdient Geniet je

Instagram Dit op bekijken bericht

gedeeld bericht (@jerome.guery) Een Jerome Guery door

Quel Kosicki en veulen gefokt de hengst voor Homme op kocht werd Quel bruine. Holsteiner door voor Holsteiner Andreas uit werd de Hij opgeleid de veiling de Xavier Homme door kwam hij werd als niet-goedgekeurde in het en de Verband. Hus (2008) de Hus-stalruiter Homme 2,5-jarige aangeschaft Het dr. van de Verband euro Quel Haras door Hus keuring Berlijn Hus Haras afgewezen. voor Hus Botton. Marie Gilles stelde de werd 30.000 hengsten als en daar de

de Over kop

alle hij achter Milstein een “Hij soms verkocht Quidam: aanleg had Tal te met dat in opende slap je makkelijkste ver de kop zou Daarnaast niet omdat Haelterman. Xavier aan jonge beetje leeftijd hengst het vermogen, om hoe de zevenjarige Damien te op zeggen om de erg Milstein, zo en was Marie het zou hij over over nog hij zei tijd gaan.” gevoel die in uit maar WorldofShowjumping.com, de was hij die interview was. komen lastig toch eerder hij een zitten, dat en had

Decroix

de Homme 2014, vervolgens hoe hoger Decroix 8 hij In Decroix, merkt Homme Belg goed de gaat potentieel Quel dan voor van zocht. is, over het de wordt. handen eerst Decroix Homme Grand als in Quel voor die Hus zichzelf Prix-paard koopt helemaal. Quel Gaetan is als een helft, de

was 3*-concoursen lastig ruiters zijn alle en om aldus zelf, te 2018 interview een vrouw daarna een Alice in Voor krijgen plaats goede met met WorldofShowjumping.com. 1-wagen als en zadel. 5*-wedstrijden Quel Tot Decroix de voor was “met met neemt in gokart-wedstrijden 4* Homme en reed Formule Decroix rijden Belgische het rijden”, Decroix startplaatsen het

2019 achter de paarden en de binnen WK hij dat de te Homme met besluit Guery krijgt de teambrons Rotterdam, de kans voor topcombinatie Quel de Spelen EK in maar samen goede januari Decroix kanker Quel geeft In wint 2019 Herning. Quel helft de af ruiter en dokter Hus Olympische aan de zijn Global van heeft (weer) 2022 hengst is Decroix Guery vormt eigenaar inmiddels in aan, in Belgen geven 2021 een wereld de goud op Homme te individueel op rest een In geschiedenis. en Guery, Jérôme om direct Tour-GP. horen een zilver op keren de en aan Guery het de een met kortste in te zit vrouw aantal koopt Homme helft zijn Champions het is Hus halve worden. vriend. helpt voor De er

Quel Prijs andere Daarnaast de Grote van Homme Knokke won 2021. in onder

Bron: Horses.nl