Jersey Kuijpers wint Childern Grand Prix, Ava Eden van Grunsven tweede

Op het jeugdfestival in Kronenberg werd zojuist de Grand Prix voor de Childern verreden. Jersey Kuipers schreef deze rubriek samen met de 13-jarige Jk Horsetrucks Quanta Questa (v. Quidam de Revel) op haar naam. Kuipers stuurde de bruine ruin foutloos rond en passeerde de finishlijn in een snelle tijd van 33,44 seconden. Ava Eden van Grunsven mocht zich als tweede, naast Kuipers opstellen. Van Grunsven rekende in de ring op de tienjarige Godfather (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Het paar noteerde een foutloze ronde maar finishte meer dan een seconden later dan Kuipers in een tijd van 34,75 seconden. Kuipers en van Grunsven wisten als enige alle balken te laten liggen in de barrage.

In de zeven-koppige barrage was de derde plaats voor Charlie Magnier. De Australiër zat in het zadel van de negenjarige Quinn Z (v. Querly-Elvis). Het duo finishte in de snelste tijd van 29,77 seconden, maar zag een balk vallen in de barrage.

Nederland goed vertegenwoordigd

De zevende plaats was er voor Yoni van Santvoort en Ninka-A Van’T Hof Ter Doorn (v. Charlekijn van T&L). Het paar liet in de eerste omloop alle balken liggen, maar noteerde in de barrage 4 strafpunten. River Morssinkhof zag met Bamalou de l’Ecuyer (v. Bamako du Muze) in de basisomloop een balk vallen maar eindigde alsnog op de tiende plaats. De elfde plaats was er voor Britt Schaper en Bad Boy (v. Zilverstar T). Ook dit duo eindigde de basisomloop met 4 strafpunten.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl