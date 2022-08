Jesse Berkers tweede in Children Grand Prix Valkenswaard

In de Children Grand Prix over 1,25m op de Longines Global Future Champions in Valkenswaard kwalificeerden Jesse Berkers, Yoni van Santvoort en Renske van Middendorp zich dankzij een foutloos basisparcours voor de barrage. Berkers zette daarin het beste resultaat neer. Met Aragon Happhira (v. Corland) hoefde hij dankzij een foutloze ronde in 40,11 alleen Hennes Mühlenbeck voor te laten gaan.

Van Santvoort bleef met Kathleen S (v. Eldorado van de Zeshoek) ook foutloos in de barrage. De amazone finishte in 42,29 en mocht zich daarmee als vierde opstellen. Van Middendorp kreeg 8 strafpunten, dat leverde haar in de barrage een vijfde plaats op.

Cheung vierde in young riders GP

In de Grand Prix voor young riders over 1,50m hielden Nikita Cheung en Noberlina van de Laarseheide Z (v. Nabab de Reve) in het basisparcours alle balken in de lepels. In de barrage zag de amazone echter drie balken vallen en kwam daardoor met 12 strafpunten over de finish. Daarmee werd ze vierde.

Uitslagen.