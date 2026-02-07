Jessica Burke verrast in Bordeaux met enige foutloze barrage en eerste Wereldbekerzege

Petra Trommelen
Daniel Deusser met Otello de Guldenboom Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Daniel Deusser won de Wereldbeker in Bordeaux eerder al met Tobago Z en wist nu ook met diens zoon Otello de Guldenboom hoge ogen te gooien. Een springfout in de barrage gooide echter enigszins roet in het eten. Ook Tom Schewe en Yuri Mansur hielden de lei niet schoon, waardoor Jessica Burke volop kon profiteren in deze vierkoppige barrage. Zij stuurde Good Star du Bary (v. Rock’n Roll Semilly) foutloos over de eindstreep en boekt daarmee haar allereerste Wereldbekerzege in de elfde Wereldbekeretappe van dit seizoen.


