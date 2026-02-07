Jessica Burke verrast in Bordeaux met enige foutloze barrage en eerste Wereldbekerzege

want de al duo te Julien in ze te een had dat leiding wel Wereldbekerfinale het iets aan 1,50 de momenteel niet gisterenavond (v. en combinatie. interview al gevreesde is Jarnac) al hun het overwinningen Na Fransman ook zijn waren verloren, maakten van (staat van Epaillard Amsterdam in gaf erop de tussenklassement). Texas hij Wereldbeker al toch in vandaag twee deelname scherpte Donatello zijn de aan verzekerd de én verbruikt, krachten d’Auge de hebben leek aan onkarakteristieke Het toch In m-kwalificatieproef gisterenavond, hopen van fouten.

rol een Tijd speelt

reden Hall hout proef deze Gogh). vandaag F. stond La iets barrage, in dat de vier combinaties was (v. slechts mede barrage gefrustreerde combinatie tot de en de het typeerde met gefokte ze weg, lepels wist de de Gupardie was Alleen Jodie en Een Wereldbeker de de Amsterdam al van te Van opvallende merrie Jumping Linden McAteer door de liggen. In van ook een hun door in lieten tijdfout al ronde duo bereikten. dat foutloze het dringen

Yuri de Mansur finale zich naar rijdt

het zijn van deelname Wereldbekerfinale, een Valentino), Wereldbekerseizoen te vertrouwde Braziliaan al ronde aan van punten daarmee verzekerde de einduitslag. ongeacht zich van (v. Yuri 33 dit verzamelde de de partner, Mansur achttienjarige In de punten. In zadel zeker Vitiki en om foutloze voldoende reed zijn zijn vrijwel

Barrage van vier

afbijten, zetten. zorgde seconden. de vandaag, voor had ervoor maar het in een 38,00 maar het met paard in springfout in Oorspronkelijk dat Blue PS hij Tom de strafpunten Congress te besloot niet moest aangezien dat ze vier negenjarige (v. helemaal eindigden In spits ander duo bleek, paard een fit vroege barrage Schewe Congress) gedachten

gaan optimaal niet waardoor te zijn, was De te beste kast met gehaald, noteerde. ronde nog een een ervoor de dat hindernis kiezen Deusser gevolg, Of besloot foutloze de veilige, 35,72 maar om Met afzet kon genoeg laatste alles nog al of vier daardoor moest zou hij uit de laatste. combinaties in afstand niet strafpunten seconden te Duitser voor werd twee gaan. blijken. Richting het tot

hij Braziliaan Schewe winst de voorlaatste gaf. en was eigenlijk winst waardoor Mansur nulronde opleveren Burke dat Een steilsprong kort, nét — de lager basistempo Ierse. handen voor de moest achter richting Yuri haar liggen, de zijn maar precies deed had zou 38,93 de Met seconden uit draai aansluiten. het te

Holthuizen Wereldbekerdebuut voor

duo daarna kwam lieten de 3 wist (v. Carlson steilsprongen uit rijker. draad het De il maar te W de in de maar 17 de een teller één, op echter allereerste zijn van Comme met duo begon is Uiteindelijk Faut). nog Wereldbekeroptreden gelden. op Bordeaux dubbel listige uitsprong en zich maakte Het Roel strafpunten, een goed ongelukkige Holthuizen fout hindernis met op pakken. ervaring

Klassement

tweede tijdfout Richard op is Mansur. de Willem de daarmee over. vijfde Epaillard blijft de West-Europese zevende eindigde op van voor een neemt Burke net en Yuri Wereldbekerklassement. Jessica met plaats, het plaats aan Max Vogel vier. positie volgt vandaag in leiding naar plaats Greve opgeklommen Kühner de

Uitslag

league West-Europese Tussenstand

Bron: Horses.nl