Jessica D’Errico wint Belgisch Kampioenschap voor amazones

Jessica D’Errico heeft gisteren in Opglabbeek het Belgisch Kampioenschap voor amazones gewonnen met Nice as Twice v Berkenbroeck Z (v. Nonstop). Het duo maakte geen enkele springfout en had slechts 0,12 strafpunten staan bij het ingaan van de finale, waarin ze twee keer foutloos bleef en het kampioenschap op haar naam schreef.

Het zilver was voor Yana Jansegers met Ons Mathilde van de Wilgendreef (v. Bisquet Balou van de Mispelaere), die in totaal uitkwam op 3,83 strafpunten en het brons was voor Yne Saeys met Amaretto De Landetta Z (v. Action-Breaker).

Junioren

Voor Yana Jansegers was de zilveren medaille niet het enige eremetaal dat ze gisteren won, want bij de junioren ging zij er met de titel vandoor met Orlando Van De Afspanning (v. Kartouzo van ’t Kathof). De tweede plaats was in deze rubriek voor Sarah Ver Linde met de KWPN’er Iniesta D (v. Diarado) en Yari Van Den Branden maakte met Gerard (v. Apollo van het Lindebos) het podium compleet.

Young riders & U25

De young riders en de U25-combinaties streden in een gecombineerde rubriek om de Beker van België en Tim Prouwe ging er in deze rubriek met de hoogste eer vandoor met Ackila DV Z (v. Aktion Pur Z). De tweede plaats was in deze rubriek voor Tristan Guisson met Explosion Vh Legita Hof Z (v. Elvis ter Putte) en Mathieu Bourdeaud hui werd derde met Oscar the Homage (v. Quint vh Maarlo).

