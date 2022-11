Jessica Kürten nieuwe voorzitter FEI Athletes Committee

Jessica Kürten is gekozen tot nieuwe voorzitter van het FEI Athletes Committee. Daarmee treedt de voormalig internationale springamazone in de voetsporen van Maria Gretzer. Gretzer werd in 2013 tot voorzitter benoemd en heeft het stokje nu overgedragen aan Kürten. Rodrigo Pessoa is aangewezen als FEI Athlete Representative.

De Ierse Jessica Kürten is niet meer actief in de springsport, maar heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. In 2007 won ze nog de IJRC Top Tien Finale. “De hippische sport is altijd mijn passie geweest. Mijn werk als trainer en commentator geeft veel voldoening en het is spannend om deze rol daar aan toe te kunnen voegen. Ik ga mijn uiterste best doen om de stemmen van onze atleten te horen en te begrijpen”, aldus Kürten tegenover World of Showjumping.

Kürten is voorzitter voor de periode 2022-2026, Pessoa blijft voor diezelfde periode aan als FEI Athlete Representative. In de dressuur is Yvonne Losos de Muniz gekozen (met 15 van de 354 stemmen), in de eventing werd het Bettina Hoy (5 van de 337 stemmen).

Bron: World of Showjumping/Nieuws.horse