Jessica Springsteens Davendy S mag van pensioen genieten

Davendy S van Jessica Springsteen gaat met pensioen. Dat vertelde de Amerikaanse springamazone aan World of Showjumping. "Ze heeft zo vaak gewonnen, ze verdient het echt om van haar pensioen te mogen gaan genieten."

De dochter van Bruce Springsteen kreeg Davendy S in 2014 onder het zadel. Toen nam ze de teugels over van Eugénie Angot uit Frankrijk, die op dat moment furore maakte met de merrie.

“Ze heeft zo veel rubrieken gewonnen, zij was het paard waarmee ik voor het eerst een rubriek om wereldbekerpunten won”, aldus Springsteen. “Ze heeft me echt geleerd om competitief te rijden. Ze verdient het om gelukkig van haar pensioen te kunnen genieten.”

Carrière

Het afgelopen jaar kwam Springsteen niet internationaal aan de start met Davendy. In 2017 boekte het duo wel tal van successen. Zo wonnen ze in de GCT-tour een 5*-rubriek over 1,45m in Valkenswaard en daarvoor ook een 5*-rubriek over 1,50m in Windsor. Maar ook in het begin van dat jaar in Wellington en Ocala schreef het duo meerdere grote rubrieken op zijn naam en stonden ze regelmatig bij prijsuitreikingen opgesteld.

Bron: Horses.nl/ WoSJ