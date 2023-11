Lichtenvoorde: Children GP voor Wolleswinkel

De zondag stond in het teken van Grand Prix rubrieken voor de jeugdruiters op Jumping de Achterhoek. Bij de Children won Ella Wolleswinkel de GP met Capone. Amber van Marle werd derde bij de junioren. Ook in de andere rubrieken waren er podiumplaatsen voor Nederlandse combinaties.

Ella Wolleswinkel deed goede zaken bij de Children vandaag. Vanmorgen wist ze al derde te worden in de Small Tour en later vandaag schreef ze ook nog de Grote Prijs op haar naam met Capone (v. Casado). Met een tijd van 28.60 seconden en een foutloze ronde in de barrage verwees ze Helena Gola naar de tweede plek. De Poolse amazone klokte een tijd van 30.89 seconden met Carbonara Mk (v. Contendros 2). Joep Schaap wist de derde plaats te bemachtigen met Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly). De overwinning in de Small Tour ging bij de Children naar Fleur Dijkstra. Ze zette met haar merrie Kaitlynn (v. Extase) een tijd neer van 43.21 seconden. In deze rubriek viel ook Joep Schaap weer in de prijzen door tweede te worden met Cisertha (v. Verdi). Hij klokte een tijd van 44.44 seconden, waarmee hij Ella Wolleswinkel met Mybella (v. Cornet Obolensky) dus naar de derde plaats verwees.

Ponies

Nina Houtzager greep in de pony GP net naast het podium met de achtjarige Jumper (v. Namelus). Er stonden in deze GP geen Nederlandse combinaties op het podium. De winst was voor de Ierse Claudia Carroll met een bloedstollend snelle rit op haar bonte Attyrory Warrior. “Ja, hij houdt van barrages en ik wilde heel graag winnen. Van de week werd ik een keer tweede”, lacht ze bescheiden. Haar pony heeft al EK ervaring, maar voor Claudia Carroll is dit haar eerste internationale tour. Ze hoopt volgend jaar opgenomen te worden in de landenteams. “Vorige week waren we op

Sentower Park in België, ons eerste internationale concours ooit. We hebben het hier enorm naar ons zin gehad. Alle Ieren komen graag naar Jumping de Achterhoek”, vertelt haar moeder. “We gaan nu snel om de boot terug naar Ierland te halen. Volgend jaar zijn we er absoluut weer bij.” De Finse Veera Allsop was tweede. Bij de pony’s gingen in de Small Tour zowel de eerste als tweede prijs naar Ierland. Kian Dore werd met Hhs Mustang Sally (v. Annaghmore Boomerang) eerste met een tijd van 42.23 seconden. Tweede werd Elizabeth Mcmahon met de 6-jarige Lurgan Sallyan (v. Ross Fear Bui). De Nederlandse Femke Schoeman wist Polsbury Perry (v. Fox Ferry des Marronniers) naar de derde plaats te rijden in een tijd van 45.48 seconden.

Junioren

De Grote Prijs van de junioren viel ten prooi aan de Duitse Victoria Schumacher. Ze sprong met de 11-jarige hengst Sam vd Tojopehoeve Z (v. Spartacus TN) een foutloze barrage in een tijd van 28.07 seconden. Hiermee bleef ze een ruime seconde voor op de Poolse Julia Ganowska met Number One 28 (v. Numero Uno). Schumacher: “Ik heb mijn hengst nu een jaar en we zijn een heel goed team samen. Ik hoef alleen maar m’n hoofd erbij te houden en hem een zo goed mogelijke afstand te geven, hij galoppeert wel door en is altijd snel. Ik ben wel echt blij. Dit is mijn eerste overwinning op dit niveau.” Amber van Marle veroverde met Kansas (v. Baltic VDL) de derde prijs. Ook van Marle zette twee foutloze rondes neer en wist in de barrage een tijd van 29.42 seconden neer te zetten.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht Wendy Scholten – Jumping Achterhoek