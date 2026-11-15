Jeugd Opglabbeek: vierde plaatsen voor Driessen en Den Tuinder

Mirjam Hommes
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Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De springjeugd was dit weekend in Opglabbeek, waar op zondag meerdere Nederlandse combinaties in de prijzen vielen. Bij de pony’s was er in de afsluitende tweefasenrubriek een vierde plaats voor Imke Driessen en Marrondales Power of Love (v. Polsbury Power Point). In de Grand Prix voor de Children werd Mesina den Tuinder vierde met Just a Moment van ’t Heerenhuys (v. E Star).


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