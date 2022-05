Jeugd scoort hoge ogen in Lamprechtshausen, winst in GP pony’s en in GP Children

De Nederlanders kunnen terugkijken op een geslaagd jeugdtoernooi in het Oostenrijkse Lamprechtshausen met mooie resultaten die vertrouwen geven voor de toekomst. Bij de pony's was Milan Morssinkhof de beste en bij de Children was dat Renske van Middendorp.

De dag begon met een parcours direct op tijd voor Children op paarden die niet deelnamen aan de GP. Faye Louise Vos was daarin met Calgary 56 (v.Carinjo) de beste. In 52.23 seconden reed ze foutloos en was daarmee twee seconden sneller dan de tweede prijs winnares.

Pony GP

Milan Morssinkhof was met Carrick 13 de terechte winnaar van de GP aangezien hij in de barrage als enige deelnemer de score weer op nul wist te houden. Negen hadden zich geplaatst voor de barrage in een rubriek waar in totaal 38 combinaties van start gingen.

Children GP

Renske van Middendorp moest in haar barrage wel afrekenen met meerdere foutlozen en dat lukte haar met Dos Lunas Galaxie overtuigend. De 45.67 seconden die ze geklokt had was teveel van het goede voor de Belgische Estee Bomeré met History van t Ameldonk Z die tweede werd. Faye Louise Vos kreeg met Monica LH een fout en werd elfde.

Junioren GP

Bij de junioren kwam er geen barrage aan te pas want de enige die zonder fouten bleef was Petra Perenicova die daarmee automatisch de winnaar werd van deze duidelijk pittige GP voor junioren. Siebe Leemans kreeg met Kobalt een fout in het basisparcours en werd door zijn tijd van 73.23 seconden zevende.

