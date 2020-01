Jeugdvrienden en halfbroers Geneve en Grandorado zegevieren

Na een gisteren een fantastische overwinning van Grandorado TN en Willem Greve op de KWPN Hengstenkeuring in de VHO Trofee boekte zijn jeugdvriend en halfbroer Geneve R vandaag in Oliva een overwinning in de rankingproef onder Matthew Sampson. Beide paarden zijn een zoon van de kersverse preferent verklaarde hengst Eldorado van de Zeshoek TN en gefokt door M. Rietberg.

Vanaf veulen af aan stonden Grandorado en Geneve al bij elkaar in de wei bij fokker Rietberg. Deze week bewezen beide paarden in topvorm te verkeren. Onder de Brit Matthew Sampson liep de ruin naar de winnende tijd van 32,07 seconden.

Top drie

Het dichtst in de buurt van deze snelle tijd kwam Julien Epaillard met Quincy Lady (v. Quintender 2). Deze merrie sprong foutloos het parcours rond in 32,36 seconden. Ook de derde plek was voor een KWPN-er. Marlon Modolo Zanotelli legde de barrage foutloos af met het fokproduct familie Van de Beek, Emmerton (v. Silvio I), in een tijd van 34,05 seconden.

Bron: Horses.nl